Местные и приезжие – все возможности интеграции

Конкретный разговор про национальные отношения Профилактика Заместитель главы администрации Салехарда Николай Токарчук провёл рабочее совещание по межнациональным отношениям в городе, который в силу высоких социальных критериев привлекает приезжих.
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