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Бывший муж Ани Лорак вновь станет отцом

Бывший муж Ани Лорак вновь станет отцом

Личная жизнь известного турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу бьет ключом. После расставания с украинской певицей Ани Лорак, с которой он был в браке, Мурат завязывал отношения с разными женщинами, то расходясь, то вновь сходясь в романтическую связь.

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