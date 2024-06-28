Бывший муж Ани Лорак вновь станет отцом

Личная жизнь известного турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу бьет ключом. После расставания с украинской певицей Ани Лорак, с которой он был в браке, Мурат завязывал отношения с разными женщинами, то расходясь, то вновь сходясь в романтическую связь.