Slava Marlow подарил матери проблемную квартиру за 100 млн рублей

Уроженец Новосибирска и талантливый музыкант Артём Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, преподнёс своей маме необычный подарок ко Дню матери — квартиру в элитном жилом комплексе в Москве.
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