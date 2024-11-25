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Slava Marlow подарил матери проблемную квартиру за 100 млн рублей

Slava Marlow подарил матери проблемную квартиру за 100 млн рублей

Уроженец Новосибирска и талантливый музыкант Артём Готлиб, более известный под псевдонимом Slava Marlow, преподнёс своей маме необычный подарок ко Дню матери — квартиру в элитном жилом комплексе в Москве.

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Комментарии
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Федор Родников
Подскажите люди добрые мне тёмному и необразованному кто или что это Slava Marlow и чем он знаменит?😗
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15 час.

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