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Доброволец из Молдавии, которому грозила депортация, вернулся на СВО

Доброволец из Молдавии, которому грозила депортация, вернулся на СВО

скриншот видео Доброволец из Молдавии Геннадий Федько, сражавшийся в рядах 1-й роты казачьего батальона "Скиф" ВС РФ под позывным Саймон, вернулся к сослуживцам в зону спецоперации после ситуации с задержанием.

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Комментарии
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Константин Самарин
Остается открытым вопрос, а чиновникам от миграционной службы, хотя-бы по ушам настучали за произвол?
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8 час.

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