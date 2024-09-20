Доброволец из Молдавии, которому грозила депортация, вернулся на СВО

скриншот видео Доброволец из Молдавии Геннадий Федько, сражавшийся в рядах 1-й роты казачьего батальона "Скиф" ВС РФ под позывным Саймон, вернулся к сослуживцам в зону спецоперации после ситуации с задержанием.
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