Доброволец из Молдавии, которому грозила депортация, вернулся на СВО

скриншот видео Доброволец из Молдавии Геннадий Федько, сражавшийся в рядах 1-й роты казачьего батальона "Скиф" ВС РФ под позывным Саймон, вернулся к сослуживцам в зону спецоперации после ситуации с задержанием.