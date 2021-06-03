Пренатальное воздействие парацетамола связано с развитием СДВГ и аутизма

В новом исследовании, опубликованном в журнале European Journal of Epidemiology, ученые из Барселонского института глобального здравоохранения (Barcelona Institute for Global Health) обнаружили, что дети, подвергавшиеся воздействию парацетамола во время беременности, подвержены риску развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и расстройства аутистического спектра (РАС).