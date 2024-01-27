Глава Минсельхозпрода РТ доложил о подготовке к предстоящим посевным работам

Заместитель Премьер-министра РТ - министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства РТ доложил о подготовке к предстоящим посевным работам - закупке семян и удобрений, а также о ходе ремонта техники.