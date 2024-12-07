Анна Хилькевичч рассказала о конфликте с няней из-за ее совместного сна с дочкой

Анна Хилькевич высказалась о совместном сне новорожденного и взрослого Хилькевич со старшими детьми не практиковала совместный сон, но с маленькой Оливией иногда к такому прибегает, но отмечает, что это может обернуться трагедией.
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