На Сахалине покажут гибридный дрон «Зет»

Прототип беспилотника «Зет», который объединяет преимущества FPV-квадрокоптеров и дронов вертикального взлета и посадки (Vertical Take Off and Landing, VTOL), покажут в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг» на Сахалине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии