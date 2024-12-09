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Почти все крупные Telegram-каналы согласны подавать сведения о блогах в РКН

Почти все крупные Telegram-каналы согласны подавать сведения о блогах в РКН

Для 50% опрошенных блог в Telegram является основным источником дохода, показало исследование, проведенное пиар-агентством Пиархаб совместно с проектом "Закупочная", с результатами которого ознакомилась "Газета.

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