Почти все крупные Telegram-каналы согласны подавать сведения о блогах в РКН

Для 50% опрошенных блог в Telegram является основным источником дохода, показало исследование, проведенное пиар-агентством Пиархаб совместно с проектом "Закупочная", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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