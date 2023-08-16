Собянин рассказал о модернизации профессионального образования в Москве

В Москве работают 53 колледжа Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о работе по развитию и модернизации профессионального образования в Москве, сообщив, что с начала приемной кампании в московские колледжи поступило около 190 тыс.
В Москве работают 53 колледжа Мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге рассказал о работе по развитию и модернизации профессионального образования в Москве, сообщив, что с начала приемной кампании в московские колледжи поступило около 190 тыс.
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