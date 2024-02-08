Названы преимущества китайских кроссоверов перед другими иностранными авто

Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали топ-5 кроссоверов китайского производства и пять лидеров среди других иностранных «одноклассников»: выяснилось, что китайские модели значительно «богаче» по исходной комплектации и имеют в среднем на девять основных опций больше по сравнению с конкурентами.
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