Названы преимущества китайских кроссоверов перед другими иностранными авто

Эксперты «Авто.ру Бизнес» проанализировали топ-5 кроссоверов китайского производства и пять лидеров среди других иностранных «одноклассников»: выяснилось, что китайские модели значительно «богаче» по исходной комплектации и имеют в среднем на девять основных опций больше по сравнению с конкурентами.