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«Мы проехали — мост обрушился». Беженцы из Украины прибывают в Белгород

«Мы проехали — мост обрушился». Беженцы из Украины прибывают в Белгород

Пункт временного размещения под Белгородом — это палаточный лагерь, куда ежедневно прибывают несколько десятков человек из приграничных районов Украины.

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