Для подростков из Южного Тушина проведут встречи с психологами

В семейном центре «Согласие» для подростков из Южного Тушина проходят тренинги «Мой путь к успеху». — Часто подростки не умеют читать эмоциональные сигналы и не понимают, как себя вести в сложных ситуациях.
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