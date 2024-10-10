Одобрен проект реконструкции одного из павильонов обсерватории Энгельгардта

Проект реконструкции павильона метеорного отдела Астрономической обсерватории имени В. П. Энгельгардта Казанского федерального университета, признанной объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, получил положительное заключение Главгосэкспертизы РТ.
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