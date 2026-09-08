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Экспозиция Сбера в Нью-Дели объединит решения для бизнеса и ИИ-технологии

Экспозиция Сбера в Нью-Дели объединит решения для бизнеса и ИИ-технологии

Сбер примет участие в международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Индия», которая пройдет с 9 по 11 сентября в Нью-Дели, с собственной экспозицией «Цифровое месторождение».

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