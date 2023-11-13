Красивые открытки и поздравления в День эндокринолога 14 ноября 2023 года Елена Галицкая14 ноября в России отмечается День эндокринолога, посвященный врачам, занимающимся исследованием и лечением эндокринных систем человека.
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