Угроза России о готовности нанесения ударов по британским объектам, напугала Лондон и всю Европу до потери дара речи

В Европе происходят весьма интересные события. Прошло уже двое суток с того момента как посол Великобритании (как и посол Франции) был вызван на ковер в российский МИД, где ему устроили жесточайшую по дипломатическим меркам порку.
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