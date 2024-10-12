Парламент Венгрии оштрафовал Дюрчаня на 38 тысяч долларов за оскорбление Орбана

Председатель парламента Венгрии Ласло Кевер наказал бывшего премьер-министра, депутата от левой партии «Демократическая коалиция» Ференца Дюрчаня штрафом за публичное оскорбление действующего главы правительства Виктора Орбана.
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