Школы ЯНАО обновили экспозиции передвижной выставки «Искусство – детям»

В ямальских школах обновили экспозиции передвижной выставки «Искусство — детям». Репродукции картин известных живописцев уже доставили в образовательные организации Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Губкинского, Муравленко и Пуровского района, а в ближайшее время экспозиции прибудут в школы Салехарда и Лабытнанги.