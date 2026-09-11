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Красный Север

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Школы ЯНАО обновили экспозиции передвижной выставки «Искусство – детям»

Школы ЯНАО обновили экспозиции передвижной выставки «Искусство – детям»

В ямальских школах обновили экспозиции передвижной выставки «Искусство — детям». Репродукции картин известных живописцев уже доставили в образовательные организации Нового Уренгоя, Ноябрьска, Надыма, Губкинского, Муравленко и Пуровского района, а в ближайшее время экспозиции прибудут в школы Салехарда и Лабытнанги.

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