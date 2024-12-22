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60-летняя топ-модель снялась без штанов для журнала

60-летняя топ-модель снялась без штанов для журнала

Австралийская топ-модель, актриса и дизайнер Эль Макферсон снялась без штанов для журнала Elbazin. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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