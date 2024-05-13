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Хакнем

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Воспоминания очевидца: как менялось отношение к России в Украине?

Воспоминания очевидца: как менялось отношение к России в Украине?

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Комментарии
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М
ММ
Не В Украине, а НА Украине! Мы русские и должны писать по правилам РУССКОГО языка. Нечего подстраиваться под хохлов. Надеюсь Москву МОСКАУ звать не будете?
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3 час.

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