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Аргументы и Факты

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Кабмин поддержал идею увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

Кабмин поддержал идею увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает почти двукратное увеличение штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров, следует из соответствующего отзыва этого органа исполнительной власти.

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Комментарии
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ВФ
Владимир Фурцев
Как раньше жили без детских кресел? Дайте статистику и все станет ясно. Кому то надо продавать эти кресла вот и продвигают эту херню- гаишники будут рады.  В таком варианте надо перевозить детей в автобусах, троллейбусах, на такси, поездах, электричках на кораблях в креслах. А для депутатов сделать специальные кресла- не  дай Бог потеряем таких ценных людей, а лучше на руках носить.
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