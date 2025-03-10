Правительство России поддержало законопроект, который предусматривает почти двукратное увеличение штрафов за перевозку детей в транспорте без специальных кресел или бустеров, следует из соответствующего отзыва этого органа исполнительной власти.
Кабмин поддержал идею увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел
Комментарии
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ВФ
Владимир Фурцев
Как раньше жили без детских кресел? Дайте статистику и все станет ясно. Кому то надо продавать эти кресла вот и продвигают эту херню- гаишники будут рады. В таком варианте надо перевозить детей в автобусах, троллейбусах, на такси, поездах, электричках на кораблях в креслах. А для депутатов сделать специальные кресла- не дай Бог потеряем таких ценных людей, а лучше на руках носить.
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