Кабмин поддержал идею увеличить штрафы за перевозку детей без автокресел

ВФ

Владимир Фурцев

Как раньше жили без детских кресел? Дайте статистику и все станет ясно. Кому то надо продавать эти кресла вот и продвигают эту херню- гаишники будут рады. В таком варианте надо перевозить детей в автобусах, троллейбусах, на такси, поездах, электричках на кораблях в креслах. А для депутатов сделать специальные кресла- не дай Бог потеряем таких ценных людей, а лучше на руках носить.