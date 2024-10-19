Диетолог Стародубова: россиянам нужно употреблять 2-3 порции молочных продуктов ежедневно

Диетолог Антонина Стародубова рассказала о важности употребления молочных продуктов каждый день. Диетолог Стародубова посоветовала россиянам регулярно есть молочные (а при непереносимости молока – кисломолочные) продукты.
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