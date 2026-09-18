Рэпер ST заявил, что в будущем живых артистов могут заменить голограммы

Рэпер ST (его настоящее имя — Александр Степанов) заявил, что в будущем на смену живым артистам на сцене могут прийти голограммы.
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