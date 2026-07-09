Китайские аналитики констатируют, что реакция Москвы на провокации НАТО перешла на новый уровень.АБН24 со ссылкой на издание Baijiahao сообщает, что заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес Финляндии и Литвы являются не просто дипломатической риторикой, а самым настоящим бескомпромиссным ультиматумом.