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Царьград

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Baijiahao: Россия выдвинула ультиматум Финляндии и Литве

Baijiahao: Россия выдвинула ультиматум Финляндии и Литве

Китайские аналитики констатируют, что реакция Москвы на провокации НАТО перешла на новый уровень.АБН24 со ссылкой на издание Baijiahao сообщает, что заявления зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева в адрес Финляндии и Литвы являются не просто дипломатической риторикой, а самым настоящим бескомпромиссным ультиматумом.

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