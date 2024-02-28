В «битве интервью» президент Украины Владимир Зеленский проиграл российскому лидеру Владимиру Путину с разгромным счетом.
Путин победил Зеленского со счетом «207 миллионов — 165 тысяч»
Комментарии
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Михаил
Вспоминается "бородатый" анекдот, где сидит на берегу реки обезьяа и на какую-то реплику проплывающего мимо крокодила отвечает ему: "Плыви-плыви, говно зелёное". Так и весь в зелёном Зеленский пусть плывёт....
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14 час.
ШКИПЕР
Кому в голову пришла эта глупая мысль - сравнить Путина с клоуном ЗЕ ?
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13 час.
Вик Норд
Вспоминался анекдот,да не вспомнился... .Сидит обезьяна на берегу,жуёт банан.Мимо плывёт крокодил... .Чего жрёшь,чумазая? Грибы... .Какие же это грибы,если похожи на банан? Обезьяна прожевав... .Я же тебе ясно сказала,греби отсюда,говно зелёноё!
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8 час.
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