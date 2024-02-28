Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 818 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Путин победил Зеленского со счетом «207 миллионов — 165 тысяч»

Путин победил Зеленского со счетом «207 миллионов — 165 тысяч»

В «битве интервью» президент Украины Владимир Зеленский проиграл российскому лидеру Владимиру Путину с разгромным счетом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Михаил
Вспоминается &quot;бородатый&quot; анекдот, где сидит на берегу реки обезьяа и на какую-то реплику проплывающего мимо крокодила отвечает ему: &quot;Плыви-плыви, говно зелёное&quot;. Так и весь в зелёном Зеленский пусть плывёт....
Ответить
14 час.
ШКИПЕР
Кому в голову пришла эта глупая мысль - сравнить Путина с клоуном ЗЕ ?
Ответить
13 час.
Вик Норд
Вспоминался анекдот,да не вспомнился... .Сидит обезьяна на берегу,жуёт банан.Мимо плывёт крокодил... .Чего жрёшь,чумазая? Грибы... .Какие же это грибы,если похожи на банан? Обезьяна прожевав... .Я же тебе ясно сказала,греби отсюда,говно зелёноё!
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх