Путин победил Зеленского со счетом «207 миллионов — 165 тысяч»

Михаил Вспоминается "бородатый" анекдот, где сидит на берегу реки обезьяа и на какую-то реплику проплывающего мимо крокодила отвечает ему: "Плыви-плыви, говно зелёное". Так и весь в зелёном Зеленский пусть плывёт....

ШКИПЕР Кому в голову пришла эта глупая мысль - сравнить Путина с клоуном ЗЕ ?