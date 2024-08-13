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Царьград

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Более полусотни ростовских многоэтажек остались без горячей воды

Более полусотни ростовских многоэтажек остались без горячей воды

Рассказываем, когда её снова включат.Часть жителей Советского района Ростова остались без горячей воды в середине августа.

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