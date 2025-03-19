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Царьград

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Ночная серия из 30 взрывов потрясла Кировоград - данные местных СМИ

Ночная серия из 30 взрывов потрясла Кировоград - данные местных СМИ

В Кировограде ночью произошло около 30 взрывов, сообщает украинский телеканал "Общественное". Воздушная тревога охватила регион.

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