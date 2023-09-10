МИГРАНТЫ УЕДУТ — БУДЕТЕ ЗНАТЬ: РУССКИМ НАЧАЛИ ОТКРЫТО УГРОЖАТЬ

Наталья Волкова

Как же раньше то без них обходились? И улицы было кому мести, и в магазинах торговать, и в жилконторах работать?И никто нас не уверял, что иностранные специалисты нам ой как нужны. И в поликлиниках русские врачи были. А сейчас на всю поликлинику пара врачей с русской фамилией, а все остальные из средней Азии. Интересно было бы узнать- в одном киншлаке и грамоте и медицине обучались, что ли?