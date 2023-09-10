ANDRES GUTIERREZ/GLOBALLOOKPRESS Сторонники завоза мигрантов бьют тревогу по поводу массового отъезда гастарбайтеров из страны.
МИГРАНТЫ УЕДУТ — БУДЕТЕ ЗНАТЬ: РУССКИМ НАЧАЛИ ОТКРЫТО УГРОЖАТЬ
Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Можно подумать что при обилии мигрантов цены снижаются... Давно в магазин ходили?
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1 час.
Евгений Благородный
Пускай валят из России.
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57 мин.
Наталья Волкова
Как же раньше то без них обходились? И улицы было кому мести, и в магазинах торговать, и в жилконторах работать?И никто нас не уверял, что иностранные специалисты нам ой как нужны. И в поликлиниках русские врачи были. А сейчас на всю поликлинику пара врачей с русской фамилией, а все остальные из средней Азии. Интересно было бы узнать- в одном киншлаке и грамоте и медицине обучались, что ли?
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17 мин.
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