На жителя Алушты заведено уголовное дело за неуважение к ценностям общества

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма. Как полагает следствие, житель Алушты в одной из социальных сетей разместил комментарии, выражающие явное неуважение к ценностям российского общества и презрение к памятной дате России - Дню Героев Отечества.