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Аргументы недели

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На жителя Алушты заведено уголовное дело за неуважение к ценностям общества

На жителя Алушты заведено уголовное дело за неуважение к ценностям общества

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма. Как полагает следствие, житель Алушты в одной из социальных сетей разместил комментарии, выражающие явное неуважение к ценностям российского общества и презрение к памятной дате России - Дню Героев Отечества.

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