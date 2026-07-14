На жителя Алушты заведено уголовное дело за неуважение к ценностям общества

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о реабилитации нацизма. Как полагает следствие, житель Алушты в одной из социальных сетей разместил комментарии, выражающие явное неуважение к ценностям российского общества и презрение к памятной дате России - Дню Героев Отечества.
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