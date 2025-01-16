Коллективный Запад требует от других того, чего сам не делает – например, полной свободы слова. Еще в августе создатель и владелец интернет-платформы Meta*, запрещенной у нас за отказ удалять доказанно ложные утверждения о Российской Федерации, сообщил палате представителей Соединенных Государств Америки, что администрация президента Байдена требовала от него цензуры по многим темам.