Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Метания Meta*: чует собака, куда ветер дует

Метания Meta*: чует собака, куда ветер дует

Коллективный Запад требует от других того, чего сам не делает – например, полной свободы слова. Еще в августе создатель и владелец интернет-платформы Meta*, запрещенной у нас за отказ удалять доказанно ложные утверждения о Российской Федерации, сообщил палате представителей Соединенных Государств Америки, что администрация президента Байдена требовала от него цензуры по многим темам.

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