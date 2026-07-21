Бандеровцев жесткими обстрелами портов уже довели до истерики, теперь они готовы просить «морское перемирие.
Ночной кошмар Одессы: «Вторичная детонация кукурузы» — это не попкорн, это боеприпасы
Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если кукурузу долго раскачивать на морских волнах, кукуруза и любое зерно делается взрывоопасным...Конечно , может бабахнуть в порту !..И наши ракеты тут не при чем ))
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2 м.
BV
Boris Voronin
Владимир Акулов
Если кукурузу долго раскачивать на морских волнах, кукуруза и любое зерно делается взрывоопасным...Конечно , может бабахнуть в порту !..И наши ракеты тут не при чем ))
Да ну??? Ты откуда Вася взял??? Взрывоопасна ТОЛЬКО пыль!!!
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2 м.
Игорь Кузнецов
Вряд ли что-то может быть вроде той «зерновой сделки» (Черноморской инициативы) в июле 2023 года. Турция может предложить свой план по "проводке" судов по Чёрному морю, но на это вряд ли пойдут помня о том, что подобные гарантии (даже со стороны ООН) не работали.
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2 м.
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