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Ночной кошмар Одессы: «Вторичная детонация кукурузы» — это не попкорн, это боеприпасы

Ночной кошмар Одессы: «Вторичная детонация кукурузы» — это не попкорн, это боеприпасы

Бандеровцев жесткими обстрелами портов уже довели до истерики, теперь они готовы просить «морское перемирие.

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Комментарии
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ВА
Владимир Акулов
Если  кукурузу  долго  раскачивать  на  морских  волнах,  кукуруза  и  любое  зерно  делается  взрывоопасным...Конечно  ,  может  бабахнуть   в  порту   !..И  наши  ракеты  тут  не  при  чем ))
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2 м.
BV
Boris Voronin
Владимир Акулов
Если  кукурузу  долго  раскачивать  на  морских  волнах,  кукуруза  и  любое  зерно  делается  взрывоопасным...Конечно  ,  может  бабахнуть   в  порту   !..И  наши  ракеты  тут  не  при  чем ))
Да ну??? Ты откуда Вася взял??? Взрывоопасна ТОЛЬКО пыль!!!
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2 м.
Игорь Кузнецов
Вряд ли что-то может быть вроде той «зерновой сделки» (Черноморской инициативы) в июле 2023 года. Турция может предложить свой план по &quot;проводке&quot; судов по Чёрному морю, но на это вряд ли пойдут помня о том, что подобные гарантии (даже со стороны ООН) не работали.
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2 м.