Ночной кошмар Одессы: «Вторичная детонация кукурузы» — это не попкорн, это боеприпасы

Если кукурузу долго раскачивать на морских волнах, кукуруза и любое зерно делается взрывоопасным...Конечно , может бабахнуть в порту !..И наши ракеты тут не при чем ))

Если кукурузу долго раскачивать на морских волнах, кукуруза и любое зерно делается взрывоопасным...Конечно , может бабахнуть в порту !..И наши ракеты тут не при чем ))

Игорь Кузнецов

Вряд ли что-то может быть вроде той «зерновой сделки» (Черноморской инициативы) в июле 2023 года. Турция может предложить свой план по "проводке" судов по Чёрному морю, но на это вряд ли пойдут помня о том, что подобные гарантии (даже со стороны ООН) не работали.