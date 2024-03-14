В Пермском крае по материалам транспортной полиции за незаконный оборот наркотиков осужден 27-летний местный житель

Из материалов уголовного дела, в августе 2023 годе сотрудники Пермского линейного отдела МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий на перегоне станций «Химград – Курья» по подозрению в незаконном обороте наркотиков установили и задержали 27-летнего местного жителя, в момент, когда тот забирал из тайника наркотическое средство.