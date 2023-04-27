Царьград

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Врач Катулин: больше половины смертей на СВО приходится не на жизнеугрожающие раны

Врач Катулин: больше половины смертей на СВО приходится не на жизнеугрожающие раны

Солдат, воюющих в зоне СВО, убивают совсем другие вещи.Руководитель учебного центра тактической медицины концерна «Калашников» Артем Катулин рассказал о том, что причиной многих смертей военных в зоне СВО становятся вовсе не жизнеугрожающие раны.

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