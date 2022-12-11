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Роналдо о тренере для Бразилии: «Был интерес к Гвардиоле, обсуждения с его штабом, но он предпочел продлить контракт с «Сити»

Роналдо о тренере для Бразилии: «Был интерес к Гвардиоле, обсуждения с его штабом, но он предпочел продлить контракт с «Сити»

Роналдо назвал вероятных кандидатов на пост главного тренера сборной Бразилии. «Был интерес к Гвардиоле, были обсуждения с его тренерским штабом, но он предпочел продлить контракт с «Манчестер Сити».

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