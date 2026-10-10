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Толщина пуховика не главный ориентир: показатели 80/20 и FP гораздо важнее объема куртки

Толщина пуховика не главный ориентир: показатели 80/20 и FP гораздо важнее объема куртки

Выбирая в магазине пуховик, важнее смотреть не на его толщину или вес, а на пару цифр на ярлыке. Что они означают, объяснили авторы канала «Деловая косметичка» в Дзене.

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