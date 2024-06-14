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Стала известна причина ссоры Армении и Беларуси

Стала известна причина ссоры Армении и Беларуси

Армения объявила о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за того, что Беларусь с 2018-го по 2022 годы поставляла Азербайджану вооружение, сообщает Politico со ссылкой на документы.

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