Стала известна причина ссоры Армении и Беларуси

Армения объявила о выходе из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за того, что Беларусь с 2018-го по 2022 годы поставляла Азербайджану вооружение, сообщает Politico со ссылкой на документы.
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