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«Делимобиль» выпустит облигации с продажей с 5 октября 2026 года

«Делимобиль» выпустит облигации с продажей с 5 октября 2026 года

Российский рынок каршеринга за год вырос на 40%, но в регионах ЦФО обороты настолько невелики, что практически не отражаются в общей статистике.

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