Отключение электроэнергии в x. Буденновский ⚡️⚡️⚡️ 14 ноября с 9:00 до 16:00 Все потребители.
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Отключение электроэнергии в x. Буденновский ⚡️⚡️⚡️ 14 ноября с 9:00 до 16:00 Все потребители.