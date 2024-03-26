Действующий под позывным «Вескер» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации поделился сведениями о том, что военным удаётся поражать отправленные киевскому режиму Соединёнными Штатами Америки танки Abrams при помощи созданного при СССР вооружения.
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