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Боец «Вескер»: Активная защита танка Abrams не спасает от советского СПГ-9

Боец «Вескер»: Активная защита танка Abrams не спасает от советского СПГ-9

Действующий под позывным «Вескер» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации поделился сведениями о том, что военным удаётся поражать отправленные киевскому режиму Соединёнными Штатами Америки танки Abrams при помощи созданного при СССР вооружения.

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