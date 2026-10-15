Как установило следствие межмуниципального отдела МВД России «Алатырский», ранее судимые, в том числе за наркопреступления, жители Оренбуржья зимой 2025 года решили заняться незаконным производством синтетических наркотиков в целях их последующего сбыта.
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