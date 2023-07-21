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Певец SHAMAN назвал мелочью санкции Канады против него

Певец SHAMAN назвал мелочью санкции Канады против него

Своё будущее популярный певец связывает исключительно с Россией и не думает про другие страны.Стала известна реакция исполнителя Ярослава Дронова, который выступает под псевдонимом SHAMAN, на то, что Канада включила его в санкционный список.

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