Какие растения привлекают бабочек

Наблюдать за бабочками, летающими по двору, - одно из простых удовольствий в жизни. Бабочки не только оказывают успокаивающее действие, но и играют важную роль в здоровье растений на участке.
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