Риелтор Вихлянцев: в некоторых банках можно купить более низкую ставку по ипотеке

Кредитные ставки на покупку жилья достигли в среднем 20% после отмены льготной ипотеки в России. При таких условиях за пять лет заемщики могут выплатить фактически две стоимости квартиры, заявил член Российской гильдии риелторов Роман Вихлянцев в эфире радио «КП».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии