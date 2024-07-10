Риелтор Вихлянцев: в некоторых банках можно купить более низкую ставку по ипотеке

Кредитные ставки на покупку жилья достигли в среднем 20% после отмены льготной ипотеки в России. При таких условиях за пять лет заемщики могут выплатить фактически две стоимости квартиры, заявил член Российской гильдии риелторов Роман Вихлянцев в эфире радио «КП».