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Душевный тест, возвращающий в счастливое детство, по чудесному фильму «Республика ШКИД»

Душевный тест, возвращающий в счастливое детство, по чудесному фильму «Республика ШКИД»

Пройдут только те, у кого было правильное детство. Остальные будут завтракать в ужин! фото: фильм «Республика ШКИД» (1966)«Геннадий Полока» — как много в этом имени и особенно в этой фамилии для сердца советского слилось, как много в нем должно отозваться! Этот режиссер (такжеон был сценаристом и актером) снял «Республику ШКИД» по одноименной повести 1926 года Григория Белых и Леонида Пантелеева — один из лучших и пронзительнейших советских фильмов для детей и юношества.

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