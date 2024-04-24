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Бояринцев или Кирьяков могут возглавить петербургское «Динамо» из 2-й лиги Б

Денис Бояринцев может возглавить петербургское «Динамо». Клуб ведет переговоры с 46-летним специалистом, сообщает «ФНЛ с Ильевым» Последним местом работы Бояринцева был «Сокол», который он покинул в конце ноября.

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