Правительство внесло в Госдуму проект о сроке индексации невыплаченной вовремя пенсии

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на установление конкретного срока для начала индексации пенсий, которые не были выплачены вовремя после судебного решения.
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