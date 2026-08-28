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ДумаТВ

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Правительство внесло в Госдуму проект о сроке индексации невыплаченной вовремя пенсии

Правительство внесло в Госдуму проект о сроке индексации невыплаченной вовремя пенсии

Правительство Российской Федерации внесло в Государственную Думу законопроект, направленный на установление конкретного срока для начала индексации пенсий, которые не были выплачены вовремя после судебного решения.

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