Японский фокус на Курилах: что скрывают карты Страны восходящего солнца?

Особенность территориального спора между Россией и Японией в том, что перед нами не совсем классический пограничный вопрос как, например, между Уругваем и Бразилией, где первый претендует на кусок суши соседа, но никаких шансов получить желаемое у Монтевидео нет, ни политическим ни, тем более, военным путем.