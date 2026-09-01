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Царьград

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Прокуратура: Суд в Кургане рассмотрит дело о хищении 12 млн рублей

Прокуратура: Суд в Кургане рассмотрит дело о хищении 12 млн рублей

Двое 24-летних жителей различных регионов предстанут перед судом в Кургане, обвиняемые в мошенничестве на 12 млн рублей.

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