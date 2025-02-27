Экстренное предупреждение объявлено в Забайкалье

Погода сильно ухудшится в ближайшее время в Забайкалье. Об этом сообщили в краевом ГУ МЧС России.«Во второй половине дня 27 февраля и в течение ночи 28 февраля местами по Забайкальскому краю ожидается очень сильный ветер 25 м/с и более», – говорится в сообщении.